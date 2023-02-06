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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЕНЕДИРЕКТОР ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ СТРОЙКОМПАНИЙ ЕГИПТА ИЗУЧАЕТ ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


16:57 06.02.2023

Генеральный директор одной из ведущих строительных компаний Египта — BONIAN – в рамках посещения Могилевской области изучает инвестиционный потенциал региона.

Как сообщили в Могилевском агентстве регионального развития, глава египетской компании был проинформирован о ряде перспективных инфраструктурных инвестиционных проектов. В частности, в городе Могилеве речь шла о развитии паркового комплекса в Подниколье.

По информации Могилевского городского исполкома, концепция предусматривает создание своеобразного пространства, или парка в парке, площадью 45 га. Здесь предполагается размещение ряда объектов: зоны фудкорта, торговых рядов, площадок для приема пищи и тихого отдыха, ресторана на воде с возможностью устройства гостиничных номеров, амфитеатра для проведения массовых городских мероприятий, многофункционального детского корпуса с аквапарком. Планируется обустроить правобережную часть Днепра, для молодежи построить спортивные и скейтплощадки, веревочные минипарки и др. Потенциальный инвестор был проинформирован о льготах и преференциях в рамках действия инвестиционного договора.

Также были презентованы инвестиционные проекты по строительству складских сооружений по хранению плодоовощной продукции, проекты в сфере жилищного строительства, в том числе строительства жилого комплекса на территории Бобруйской крепости (малоэтажной застройки в Бобруйске) с социальной инфраструктурой. Кроме того, для ознакомления был представлен инвестиционный каталог с наиболее значимыми инвестиционными проектами Могилевской области. Администрация свободной экономической зоны «Могилев», в свою очередь, проинформировала о крупных реализованных инвестиционных проектах на территории СЭЗ и выпускаемой продукцией.

Генеральный директор компании BONIAN выразил заинтересованность в рассмотрении вопроса об инвестировании в строительный сектор города Могилева и Могилевской области. Инвестор планирует находиться на территории Могилевской области до 15 февраля. За это период все предложения будут более детально изучены. Запланировано посещение заинтересовавших площадок и объектов.

Компания BONIAN FOR CONSTRUCTION AND INVESTMENT является ведущей строительной компанией в области недвижимости, которая построила 549 единиц жилья в новых городах Арабской Республики Египет для людей со средним уровнем дохода, а также 15 уникальных по архитектуре зданий. Компанией спроектирован и введен в эксплуатацию автосервисный центр на площади 2000 кв. м, который производит все виды обслуживания автомобилей. На текущий момент осуществляется застройка жилого массива с развлекательным и торгово-спортивным комплексом по индивидуальному проекту «Золотая жизнь» на площади в 60000 кв. м.
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