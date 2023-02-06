|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
C НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
14:52 06.02.2023
C начала года более 40 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 40 903 жителя соседних стран: 29 884 гражданина Литвы, 5879 граждан и 1 585 неграждан Латвии, а также 3 555 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 425 889 иностранцев: 278 147 граждан Литвы, 28 464 неграждан и 94 013 граждан Латвии, а также 25 265 граждан Польши.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
Курсы в банках
на 06.02.2023
Конвертация в банках
на 06.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте