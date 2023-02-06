МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

C НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

14:52 06.02.2023 C начала года более 40 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 40 903 жителя соседних стран: 29 884 гражданина Литвы, 5879 граждан и 1 585 неграждан Латвии, а также 3 555 граждан Польши», - говорится в сообщении. В целом с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 425 889 иностранцев: 278 147 граждан Литвы, 28 464 неграждан и 94 013 граждан Латвии, а также 25 265 граждан Польши.