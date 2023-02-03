Национальный центр маркетинга окажет поддержку нижегородским компаниям в выходе на белорусский рынок закупок. Такая договоренность достигнута в ходе визита на прошлой неделе заместителя директора Национального центра маркетинга Наталии Тышкевич в Нижний Новгород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в ходе встречи с Центром поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода достигнута договоренность об организации мероприятия, посвященного установлению сотрудничества белорусских производителей пищевой и текстильной продукции с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса Нижнего Новгорода.

В рамках нижегородско-белорусского бизнес-форума подписан меморандум о сотрудничестве с Центром импорта и импортозамещения Нижегородской области. Национальным центром маркетинга подтверждена готовность проведения обучений для нижегородских компаний, заинтересованных в участии в закупках белорусских предприятий.