Руководство СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие бизнес-форуме Республики Беларусь и Нижегородской области, который состоялся 1 февраля в Нижегородском Кремле в рамках рабочего визита делегации деловых кругов Беларуси в Нижний Новгород во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая рассказала об инвестиционных возможностях Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, российским партнерам был представлен новый проект по строительству индустриального парка «Гродно» с готовой инфраструктурой и развитой логистикой.

В рамках визита состоялась встреча руководства СЭЗ «Гродноинвест» с Корпорацией развития Нижегородской области, в ходе которой стороны обменялись опытом по развитию преференциальных территорий для бизнеса, а также по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

В ТПП Нижегородской области проведены В2В-переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Гродненской области, расширения торгово-экономических связей и развития производственной кооперации между резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и деловыми кругами Российской Федерации.

В 2021 году товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил 85 млрд российских рублей. Привлечено 25 млрд российских рублей инвестиций или около 20% от общего объема. На территории СЭЗ действуют 9 резидентов с российским капиталом, в числе который 2 деревообрабатывающие компании, зарегистрированные в 2022 году: ООО «Баринпак» и ООО «Кронес-Гродно».