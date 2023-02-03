ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ


09:07 06.02.2023

Руководство СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие бизнес-форуме Республики Беларусь и Нижегородской области, который состоялся 1 февраля в Нижегородском Кремле в рамках рабочего визита делегации деловых кругов Беларуси в Нижний Новгород во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая рассказала об инвестиционных возможностях Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, российским партнерам был представлен новый проект по строительству индустриального парка «Гродно» с готовой инфраструктурой и развитой логистикой.

В рамках визита состоялась встреча руководства СЭЗ «Гродноинвест» с Корпорацией развития Нижегородской области, в ходе которой стороны обменялись опытом по развитию преференциальных территорий для бизнеса, а также по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

В ТПП Нижегородской области проведены В2В-переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Гродненской области, расширения торгово-экономических связей и развития производственной кооперации между резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и деловыми кругами Российской Федерации.

В 2021 году товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил 85 млрд российских рублей. Привлечено 25 млрд российских рублей инвестиций или около 20% от общего объема. На территории СЭЗ действуют 9 резидентов с российским капиталом, в числе который 2 деревообрабатывающие компании, зарегистрированные в 2022 году: ООО «Баринпак» и ООО «Кронес-Гродно».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2023
валюта курс
EUR 2.9380
USD 2.6870
RUB 3.8188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0104
USD 2.6870 +0.0118
RUB 3.8188 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8950 2.9120
USD 2.6860 2.6950
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0730 1.0800
EUR/RUB 75.7000 102.0000
USD/RUB 70.5000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте