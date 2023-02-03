|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И CSIR ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК И IT-ТЕХНОЛОГИЙ
17:03 03.02.2023
Второй совместный семинар между организациями НАН Беларуси и Совета по научным и промышленным исследованиям Индии (CSIR) по тематике взаимодействия в области физических наук и IT-технологий состоялся 2 февраля 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на семинаре представители ряда организаций сторон представили презентации по разработкам в области оптики, оптоэлектроники, лазерных технологий, искусственного интеллекта, гетероструктур, полупроводников, датчиков и др.
После дальнейшей проработки на уровне исполнителей будут подготовлены совместные проектные предложения индийских и белорусских организаций.
Следующий совместный семинар между организациями НАН Беларуси и CSIR будет посвящен взаимодействию в области химических наук, его проведение запланировано на 9 февраля 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
Курсы в банках
на 03.02.2023
Конвертация в банках
на 03.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте