Второй совместный семинар между организациями НАН Беларуси и Совета по научным и промышленным исследованиям Индии (CSIR) по тематике взаимодействия в области физических наук и IT-технологий состоялся 2 февраля 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на семинаре представители ряда организаций сторон представили презентации по разработкам в области оптики, оптоэлектроники, лазерных технологий, искусственного интеллекта, гетероструктур, полупроводников, датчиков и др.

После дальнейшей проработки на уровне исполнителей будут подготовлены совместные проектные предложения индийских и белорусских организаций.

Следующий совместный семинар между организациями НАН Беларуси и CSIR будет посвящен взаимодействию в области химических наук, его проведение запланировано на 9 февраля 2023 года.