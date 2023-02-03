МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

14:41 03.02.2023 Инвестиционные возможности индустриального парка «Великий камень» представлены на бизнес-форуме в Нижнем Новгороде, где приняли участие деловые круги обеих стран. Как сообщает сайт парка, участникам бизнес-форума рассказали о преференциальном режиме «Великого камня», основных преимуществах работы в парке, деятельности резидентов и возможностях для кооперации. Во время мероприятия администрация парка и торгово-промышленная палата Нижегородской области подписали меморандум о сотрудничестве. Документом предусмотрено развитие делового взаимодействия по широкому спектру направлений, включая поддержку реализации и дальнейшее продвижение инвестиционных проектов, проведение совместных мероприятий и другие.