|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
14:41 03.02.2023
Инвестиционные возможности индустриального парка «Великий камень» представлены на бизнес-форуме в Нижнем Новгороде, где приняли участие деловые круги обеих стран.
Как сообщает сайт парка, участникам бизнес-форума рассказали о преференциальном режиме «Великого камня», основных преимуществах работы в парке, деятельности резидентов и возможностях для кооперации.
Во время мероприятия администрация парка и торгово-промышленная палата Нижегородской области подписали меморандум о сотрудничестве. Документом предусмотрено развитие делового взаимодействия по широкому спектру направлений, включая поддержку реализации и дальнейшее продвижение инвестиционных проектов, проведение совместных мероприятий и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
Курсы в банках
на 03.02.2023
Конвертация в банках
на 03.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте