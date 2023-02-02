Посол Беларуси в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с первым заместителем министра науки, исследований и технологий Ирана Вахидом Хададом Аслом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в Иране, в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в научно-технологической сфере. Рассмотрен также ход реализации договоренностей, достигнутых в данной области.

Особое внимание стороны уделили согласованию сроков проведения восьмого заседания совместной белорусско-иранской комиссии по сотрудничеству в области высшего образования, науки и технологий.

Беларусь и Иран установили дипломатические отношения 18 марта 1993 года. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества охватывает более 30 межгосударственных и межведомственных документов. Страны поддерживают высокий уровень политических контактов, тесно взаимодействуют на международных площадках, оказывая взаимную поддержку в международных организациях.