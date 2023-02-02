Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 2 февраля 2023 г. встретился с руководителем Агентства по развитию торговли Пакистана Фаридом Куреши и представителями Министерства торговли Пакистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на встрече подчеркнута значимость пакистанского направления в работе центра по сопровождению ВЭД, отмечены наиболее перспективные сферы взаимодействия.

Достигнута договоренность о совместной организации белорусско-пакистанского бизнес-форума, который состоится в сроки проведения международной торгово-промышленной выставки ITIF в Карачи 10-12 марта 2023 г.