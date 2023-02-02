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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МАРТЕ
11:32 03.02.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 2 февраля 2023 г. встретился с руководителем Агентства по развитию торговли Пакистана Фаридом Куреши и представителями Министерства торговли Пакистана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на встрече подчеркнута значимость пакистанского направления в работе центра по сопровождению ВЭД, отмечены наиболее перспективные сферы взаимодействия.
Достигнута договоренность о совместной организации белорусско-пакистанского бизнес-форума, который состоится в сроки проведения международной торгово-промышленной выставки ITIF в Карачи 10-12 марта 2023 г.
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