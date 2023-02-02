Лукашенко 2 февраля встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, во время встречи стороны договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений: в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.

В ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.