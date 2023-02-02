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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ДОГОВОРИЛСЯ С ГЛАВОЙ ОАЭ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТКУ НАПРАВЛЕНИЙ
10:09 03.02.2023
Лукашенко 2 февраля встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, во время встречи стороны договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений: в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.
В ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.
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