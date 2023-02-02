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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ В 2023 ГОДУ ПОСТАВИТ В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ МЕНЕЕ 200 ТРАКТОРОВ
09:15 03.02.2023
Минский тракторный завод в 2023 году поставит в Нижегородскую область не менее 200 тракторов BELARUS – вдвое больше, чем в прошлом году. Соглашение о сотрудничестве подписали маркетинг-директор ОАО «МТЗ» Михаил Кадников и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», документ также предусматривает гарантированные поставки запасных частей для сельхозпредприятий Нижегородской области и предоставление услуг технического сервиса.
Кроме того, МТЗ продолжит оказывать содействие региону в подготовке специалистов для сельского хозяйства и проведении научных исследований сельхозтехники на площадке торгово-сервисного центра, который открылся в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа.
«Минский тракторный завод является для нас надежным партнером на протяжении многих лет. Техника завода очень востребована у наших аграриев», - отметил Николай Денисов.
Подписание соглашения состоялось в рамках визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Нижегородскую область.
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