Минский тракторный завод в 2023 году поставит в Нижегородскую область не менее 200 тракторов BELARUS – вдвое больше, чем в прошлом году. Соглашение о сотрудничестве подписали маркетинг-директор ОАО «МТЗ» Михаил Кадников и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», документ также предусматривает гарантированные поставки запасных частей для сельхозпредприятий Нижегородской области и предоставление услуг технического сервиса.

Кроме того, МТЗ продолжит оказывать содействие региону в подготовке специалистов для сельского хозяйства и проведении научных исследований сельхозтехники на площадке торгово-сервисного центра, который открылся в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа.

«Минский тракторный завод является для нас надежным партнером на протяжении многих лет. Техника завода очень востребована у наших аграриев», - отметил Николай Денисов.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Нижегородскую область.