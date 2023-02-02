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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СТАНЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


15:48 02.02.2023

Импортозамещение станет магистральным направлением биржевой торговли Беларуси и Нижегородской области. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе бизнес-форума для белорусских и нижегородских деловых кругов, организованного в Нижнем Новгороде торгово-промышленными палатами Республики Беларусь и Нижегородской области Российской Федерации.

«Учитывая значительный промышленный потенциал Беларуси и Нижегородской области и тесные кооперационные связи между нашими предприятиями, импортозамещение может стать магистральным направлением двустороннего сотрудничества в сфере биржевой торговли», - сказал он.

По его словам, биржевые торги обеспечат нижегородским производителям прямой доступ на белорусский рынок коммерческих закупок, а это тысячи предприятий промышленного, энергетического, аграрного и строительного секторов, готовые на регулярной основе приобретать широкий ассортимент импортозамещающих товаров.

«Полимерные изделия, пластмассы, строительный инструмент, запчасти для автомобилей и техники, спецодежда — вся эта продукция, выпускаемая в Нижегородской области, пользуется спросом в Беларуси. Ежедневно мы регистрируем более 500 новых заявок. В свою очередь белорусские экспортеры заинтересованы в поставках востребованного в Нижегородской области углеродного волокна, смол, отвердителей, диодов, транзисторов, насосного оборудования. На нашей площадке активно работают все отечественные флагманы, а также малый и средний бизнес. Для многих из них биржа является неотъемлемым элементом товаропроводящей сети и одним из ключевых каналов сбыта», - отметил руководитель белорусской биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Нижегородская область представлена на биржевой площадке 67-ю компаниями, 10 из которых аккредитовались на БУТБ в прошлом году. Основу товарооборота в 2022 г. составила продукция черной металлургии, нефтехимии и сельского хозяйства. В частности, в Нижегородской области закупались электросварные трубы, цветной металлопрокат и талловое масло, а из Беларуси шли поставки ацетонциангидрина и кожевенных полуфабрикатов.
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