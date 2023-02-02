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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕС-ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ ЕГИПТА ПОСЕТЯТ ХОЛДИНГ «АМКОДОР»
14:36 02.02.2023
Представители холдинга «АМКОДОР» провели успешные переговоры в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга.
«На этой неделе в Каире состоялся ряд встреч с египетскими организациями и компаниями. Делегаты холдинга посетили Министерство снабжения и внутренней торговли, Египетскую компанию по развитию сельского хозяйства и сельских районов, Арабскую организацию по индустриализации, египетский танковый завод №200, а также группу частных организаций», - говорится в сообщении.
По итогам встречи были достигнуты договоренности с бизнес-представителями частных компаний о посещении ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» в феврале для дальнейших переговоров и ознакомления с предприятиями холдинга, а также обсуждения поставок техники «АМКОДОР».
Визит был организован при полной поддержке и содействии посольства Беларуси в Египте.
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