Представители холдинга «АМКОДОР» провели успешные переговоры в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга.

«На этой неделе в Каире состоялся ряд встреч с египетскими организациями и компаниями. Делегаты холдинга посетили Министерство снабжения и внутренней торговли, Египетскую компанию по развитию сельского хозяйства и сельских районов, Арабскую организацию по индустриализации, египетский танковый завод №200, а также группу частных организаций», - говорится в сообщении.

По итогам встречи были достигнуты договоренности с бизнес-представителями частных компаний о посещении ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» в феврале для дальнейших переговоров и ознакомления с предприятиями холдинга, а также обсуждения поставок техники «АМКОДОР».

Визит был организован при полной поддержке и содействии посольства Беларуси в Египте.