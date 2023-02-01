Прорабатывается вопрос возобновления курсирования пассажирского поезда Минск-Новосибирск через Нижний Новгород. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович по итогам визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко в Нижний Новгород.

«Мы обсуждали два основных вопроса. Первый - восстановление пассажирского поезда Минск-Новосибирск, который ходил через Нижний Новгород. Для пассажиров было очень удобно. Мы сейчас этот вопрос отрабатываем с Российскими железными дорогами, и хотелось бы поддержки Нижегородской области в части организации этого поезда", - сказал Алексей Ляхнович.

По его словам, в допандемийный период был и прямой самолет, и поезд, а сейчас ничего не поменялось, у людей есть потребность. Так, авиакомпания Nordwind Airlines с 2 марта запустит прямое регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Минском.

Также во время визита обсуждалось грузовое ж/д сообщение.