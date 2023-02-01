В Кремле Нижнего Новгорода 1 февраля 2023 года прошел бизнес-форум Беларуси и Нижегородской области Российской Федерации, организованный Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Нижегородской области».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, белорусский бизнес представили более 70 руководителей компаний, работающих в различных секторах: деревообработка, микроэлектроника, инновационное производство, химическая, пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, строительство. От российской стороны в мероприятии приняли участие свыше 190 представителей органов исполнительной власти, бизнес-объединений и компаний Нижегородской области.

В ходе форума состоялись презентации инвестиционного потенциала Нижегородской области, площадки импортозамещения, созданной на базе Белорусской универсальной товарной биржи, возможностей индустриальных парков и других специальных экономических зон в Беларуси и Нижегородской области. Рассмотрены возможности реализации совместных проектов, участия компаний Беларуси и России в государственных закупках в двух странах.

Кроме того, форуму предшествовали В2В-переговоры в ТПП Нижегородской области. На переговорной площадке собрались представители 34 компаний из Беларуси, 140 нижегородских предприятий. Всего состоялось более 500 двусторонних встреч, установлены новые деловые контакты для углубления торгово-экономического взаимодействия Беларуси и российского региона.