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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БНТУ ПОДПИСАЛ РЯД МЕМОРАНДУМОВ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ЗИМБАБВЕ.
17:34 01.02.2023
Делегация Министерства образования Беларуси, в состав которой вошли представители БНТУ, 1 февраля 2023 года посетила Министерство высшего и среднего образования Зимбабве.
Белорусский национальный технический университет в лице ректора Сергея Харитончика подписал ряд меморандумов о взаимопонимании с университетами Зимбабве.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, с Университетом Зимбабве, Открытым университетом Зимбабве, Государственным университетом Лупане, Национальным университетом технологии и науки, Технологическим институтом Харары, Технологическим университетом Чинхой достигнуты договоренности о развитии сотрудничества и межуниверситетского взаимодействия в области образования, науки и реализации совместных проектов по различным направлениям.
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