МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БНТУ ПОДПИСАЛ РЯД МЕМОРАНДУМОВ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ЗИМБАБВЕ.

17:34 01.02.2023 Делегация Министерства образования Беларуси, в состав которой вошли представители БНТУ, 1 февраля 2023 года посетила Министерство высшего и среднего образования Зимбабве. Белорусский национальный технический университет в лице ректора Сергея Харитончика подписал ряд меморандумов о взаимопонимании с университетами Зимбабве. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, с Университетом Зимбабве, Открытым университетом Зимбабве, Государственным университетом Лупане, Национальным университетом технологии и науки, Технологическим институтом Харары, Технологическим университетом Чинхой достигнуты договоренности о развитии сотрудничества и межуниверситетского взаимодействия в области образования, науки и реализации совместных проектов по различным направлениям.