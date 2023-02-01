Широкий спектр научно-инновационного сотрудничества представил БГУ в Зимбабве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работа делегации университета на площадках этой страны состоялась с 30 января по 1 февраля.

Делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем приняла участие во втором белорусско-зимбабвийском бизнес-форуме «Расширяя горизонты: динамические решения экономического развития», а также ряде мероприятий по линии образования и науки.

В частности, Андрей Король провел переговоры с руководством Министерства высшего и среднего специального образования, науки и технологического развития, ведущих вузов Зимбабве во время круглых столов, встреч и посещений. Национальному университету технологий и науки, Технологическому институту Харары, Технологическому университету Чинхойи, Университету Зимбабве, Государственному университету Лумпане БГУ представил свои предложения по сотрудничеству. Они касаются области медицины, фармацевтики, управления водными ресурсами, очистки воды, геологии, разведки месторождений полезных ископаемых, биотехнологий, экологии, почвоведения и др.

Коллегам из африканской страны рассказали о производстве лекарственных препаратов, ультразвуковых счетчиков газа, услугах по решению прикладных задач горнодобывающей промышленности, очистке загрязненных вод. В области сельского хозяйства перспективными могут стать совместные проекты по изучению воздействия засоления почв на растения и урожай, влияния изменения климата на окружающую среду и др. Взаимодействие в области образования видится, с позиции БГУ, в подготовке граждан Зимбабве в Институте дополнительного образования, обучении на английском языке в магистратуре, аспирантуре, по программам образования взрослых. Также африканской стороне предложены разработка и реализация совместных образовательных программ, участие в научных конференциях, организация гостевых лекций, стажировок преподавателей и студентов из Зимбабве. Всего белорусский вуз инициировал более 20 предложений.

Первым результатом для БГУ стало подписание шести меморандумов о взаимопонимании с Университетом Зимбабве, Открытым университетом Зимбабве, Государственным университетом Лупане, Национальным университетом технологии и науки, Технологическим институтом Харары, Технологическим университетом Чинхойи. Документы прописывают общие положения и условия межуниверситетского взаимодействия в области образования, науки и реализации совместных проектов по различным направлениям. Планируется развивать академический обмен обучающимися и специалистами, принимать участие в научно-исследовательских и образовательных проектах, обмениваться материалами, планами, публикациями и иной профильной информацией.

Напомним, сегодня БГУ сотрудничает с Зимбабве в рамках подписанного в 2019 году меморандума о договоренности с Министерством высшего и среднего специального образования, науки и технологического развития Зимбабве. Предполагается, что в ближайшее время сотрудничество между странами активизируется. Это позволит наполнить данный документ конкретным содержанием и достигнуть новых соглашений в области образования и науки.