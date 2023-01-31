МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ДВУХ СТРАН

11:45 01.02.2023 Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич м первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев обсудили 31 января 2023 г. основные направления работы институтов поддержки экспорта двух стран. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на встрече стороны также уделили внимание важности установления партнерских отношений между структурами, выполняющими смежные функции. Достигнута договоренность о необходимости укрепления контактов между представителями бизнеса Беларуси и Кыргызстана.