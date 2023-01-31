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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ДВУХ СТРАН
11:45 01.02.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич м первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев обсудили 31 января 2023 г. основные направления работы институтов поддержки
экспорта двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на встрече стороны также уделили внимание важности установления партнерских отношений между структурами, выполняющими смежные функции.
Достигнута договоренность о необходимости укрепления контактов между представителями бизнеса Беларуси и Кыргызстана.
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