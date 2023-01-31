МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ ОБСУЖДАЮТ АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

17:59 31.01.2023 Заседание совместной белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства прошло 31 января 2023 года. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в заседания обсуждены основные приоритеты в сельскохозяйственной политике обеих стран, развитие аграрного сектора и вопросы продовольственной безопасности. Кроме того, рассмотрен обмен опытом в сфере делового и секторального сотрудничества (взаимодействие по вопросам птицеводства, семеноводства и селекции (сотрудничество с венгерскими компаниями «Babolna TETRA», Agrofeed, Woodstock) и внедрения инноваций в сельском хозяйстве и развитие органического земледелия.