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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ ОБСУЖДАЮТ АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
17:59 31.01.2023
Заседание совместной белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства прошло 31 января 2023 года.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в заседания обсуждены основные приоритеты в сельскохозяйственной политике обеих стран, развитие аграрного сектора и вопросы продовольственной безопасности.
Кроме того, рассмотрен обмен опытом в сфере делового и секторального сотрудничества (взаимодействие по вопросам птицеводства, семеноводства и селекции (сотрудничество с венгерскими компаниями «Babolna TETRA», Agrofeed, Woodstock) и внедрения инноваций в сельском хозяйстве и развитие органического земледелия.
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