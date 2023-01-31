МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИТ В ЗИМБАБВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 60 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

15:23 31.01.2023 ОАО «Гомсельмаш» подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с дилерской компанией AFTRADE DMCC. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, документ предусматривает поставку в Зимбабве 60 единиц техники GOMSELMASH в дополнение к ранее поставленным агромашинам. Стоит отметить, что для обслуживания поставляемой техники в Хараре создан многофункциональный сервисный центр и склад запасных частей. А представители Гомсельмаша и дилерского центра AFTRADE DMCC регулярно обучают потребителей особенностям работы на комбайнах GOMSELMASH.