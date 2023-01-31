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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИТ В ЗИМБАБВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 60 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
15:23 31.01.2023
ОАО «Гомсельмаш» подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с дилерской компанией AFTRADE DMCC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, документ предусматривает поставку в Зимбабве 60 единиц техники GOMSELMASH в дополнение к ранее поставленным агромашинам.
Стоит отметить, что для обслуживания поставляемой техники в Хараре создан многофункциональный сервисный центр и склад запасных частей. А представители Гомсельмаша и дилерского центра AFTRADE DMCC регулярно обучают потребителей особенностям работы на комбайнах GOMSELMASH.
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