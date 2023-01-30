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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ


14:02 31.01.2023

Беларусь и Зимбабве подписали соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Документы подписаны в рамках проходящего визита Лукашенко в Зимбабве, сообщает его пресс-служба.

Кроме того, заключен меморандум о взаимопонимании между Беларусью и Зимбабве о взаимном признании документов об образовании.

Подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Еще одно соглашение - об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.

Достигнута договоренность по подготовке специалистов, а также о реализации инвестиционных и кооперационных проектов в различных сферах.
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