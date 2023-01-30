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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА ПОДПИСАЛИ В ЗИМБАБВЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ


10:28 31.01.2023

Пакет документов по сотрудничеству промышленных предприятий Беларуси подписан на белорусско-зимбабвийском бизнес-форуме в столице Зимбабве городе Хараре.

Как сообщается на сайте Минпрома Беларуси, в целях развития сотрудничества в области сельского хозяйства подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве между официальным дилером – компанией AFTRADE DMCC и ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в сфере реализации продукции в Зимбабве.

Кроме того, подписан меморандум о стратегическом партнерстве между ОАО «МТЗ» и AFTRADE DMCC в рамках продвижения техники BELARUS на рынке Зимбабве.

Важным представляется подписание меморандума о намерениях между ОАО «БЕЛАЗ», SOHRA Overseas FZE и компанией по добыче алмазов Zimbabwe Consolidated Diamond Company PVT LTD с целью реализации договоренностей в части поставок белорусской техники и оборудования для горнодобывающей промышленности Зимбабве.

Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь» и Конфедерация промышленников Республики Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках форума прошли B2B переговоры с бизнес-кругами Зимбабве. Зимбабвийские партнеры проявили большой интерес к технике белорусского производства.

В настоящее время Африка – активно развивающийся регион, представляющий огромный интерес для мирового бизнес-сообщества. Для белорусской промышленности африканский рынок является одним из перспективных для поставок своей продукции. Так за период январь-ноябрь 2022 года экспорт продукции предприятий Минпрома на африканский континент вырос более чем в 1,5 раза.

«В отношениях с Зимбабве созданы благоприятные условия и предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Этому весьма способствуют официальные и рабочие визиты, в том числе на высшем уровне. Большой популярностью пользуется сельскохозяйственная техника белорусского производства, зарекомендовавшая себя самым наилучшим образом у африканских потребителей, которые отмечают высокое качество белорусских тракторов и другой сельхозтехники. Убеждён, что широкий спектр белорусских товаров сельхозмашиностроения будет и в дальнейшем востребован на рынке Зимбабве и позволит существенным образом увеличить эффективность сельского хозяйства Зимбабве», – прокомментировал министр промышленности Александр Рогожник.
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