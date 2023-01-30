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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2024 ГОДА
09:24 31.01.2023
Очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций состоялся 30 января 2023 г. в Минске.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, кыргызскую – первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе консультаций рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-кыргызского сотрудничества, намечены ключевые направления по его активизации. Особое внимание уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ).
Стороны обсудили практические аспекты подготовки и проведения совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном.
По результатам консультаций подписаны программа сотрудничества между МИД Республики Беларусь и Кыргызской Республики на 2023-2024 годы и план мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
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