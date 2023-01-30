Очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций состоялся 30 января 2023 г. в Минске.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, кыргызскую – первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе консультаций рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-кыргызского сотрудничества, намечены ключевые направления по его активизации. Особое внимание уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ).

Стороны обсудили практические аспекты подготовки и проведения совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном.

По результатам консультаций подписаны программа сотрудничества между МИД Республики Беларусь и Кыргызской Республики на 2023-2024 годы и план мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.