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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 152-Й СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ
17:55 30.01.2023
Делегация здравоохранения Беларуси принимает участие в работе 152-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ, которая проходит в Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в повестку сессии включены 26 вопросов, в том числе профилактика неинфекционных заболеваний, инфекционный контроль, ликвидация менингита, реабилитация, стандартизация номенклатуры медизделий и т. д.
Как отметил, выступая в рамках сессии, замминистра здравоохранения – главный госсанврач Беларуси Александр Тарасенко, «в современном турбулентном мире тема общественного здравоохранения особенно актуальна. Возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития. И здесь важно объединение усилий, как на глобальном, так и на региональном уровне".
Напомним, что в мае 2021 г. наша страна была избрана в состав Исполкома ВОЗ на период 2021-2024 гг.
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