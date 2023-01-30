Делегация здравоохранения Беларуси принимает участие в работе 152-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ, которая проходит в Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в повестку сессии включены 26 вопросов, в том числе профилактика неинфекционных заболеваний, инфекционный контроль, ликвидация менингита, реабилитация, стандартизация номенклатуры медизделий и т. д.

Как отметил, выступая в рамках сессии, замминистра здравоохранения – главный госсанврач Беларуси Александр Тарасенко, «в современном турбулентном мире тема общественного здравоохранения особенно актуальна. Возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития. И здесь важно объединение усилий, как на глобальном, так и на региональном уровне".

Напомним, что в мае 2021 г. наша страна была избрана в состав Исполкома ВОЗ на период 2021-2024 гг.