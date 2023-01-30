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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
16:59 30.01.2023
Более 10 тысяч иностранцев за неделю посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало более 33 тысяч иностранцев: 24 420 граждан Литвы, 4759 граждан и 1269 неграждан Латвии, а также 2799 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 418 233 иностранца: 272 683 гражданина Литвы, 28 148 неграждан и 92 893 гражданина Латвии, а также 24 509 граждан Польши.
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