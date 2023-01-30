Минский тракторный завод и официальный дилер МТЗ в Зимбабве – компания AFTRADE DMCC заключили меморандум о стратегическом партнерстве в рамках продвижения техники BELARUS на зимбабвийском рынке. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно документу, в 2023-2024 годах Минский тракторный завод поставит в Зимбабве 3575 тракторов. В дальнейшем количество техники и сроки поставок будут определяться по итогам переговоров с зимбабвийскими сельхозпредприятиями.

«Рынок Зимбабве для техники BELARUS был открыт несколько лет назад, благодаря нашему надежному партнеру – компании AFTRADE DMCC. И мы рады, что сегодня говорим именно о стратегическом партнерстве, подразумевающем работу на системной перспективной основе», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

В период с 2018 по 2022 год Минский тракторный завод поставил в Зимбабве более 1,8 тысячи единиц техники.

«Знаем, что в прошлом году впервые за последние 50 лет страна полностью обеспечила себя зерном. Отрадно, что это произошло в том числе благодаря технике BELARUS», - подчеркнул Виталий Вовк.

Он также отметил, что в Хараре создан многофункциональный сервисный центр с филиалами в Мутаре и Булавайо и склад запасных частей для обслуживания поставляемой техники. Кроме того, МТЗ совместно с партнером на постоянной обучает потребителей особенностям эксплуатации тракторов BELARUS.

Подписание соглашения состоялось в рамках белорусско-зимбабвийского бизнес-форума, который проходит в Хараре в преддверии визита Лукашенко в Зимбабве.