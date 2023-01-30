Со 2 марта 2023 года российская авиакомпания Nordwind запустит прямое регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Минском.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Национального аэропорта Минск, рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям совместно с авиакомпанией Икар.

Вылет из Нижнего Новгорода - в 00:30, прибытие в Минск - в 02:40;

Обратный вылет из Минска в 03:40 с прилетом в Нижний Новгород в 05:35.

Перелеты запланированы на комфортабельном Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Актуальное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиакомпании.