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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВИАКОМПАНИЯ NORDWIND ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В МИНСК
14:51 30.01.2023
Со 2 марта 2023 года российская авиакомпания Nordwind запустит прямое регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Минском.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Национального аэропорта Минск, рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям совместно с авиакомпанией Икар.
Вылет из Нижнего Новгорода - в 00:30, прибытие в Минск - в 02:40;
Обратный вылет из Минска в 03:40 с прилетом в Нижний Новгород в 05:35.
Перелеты запланированы на комфортабельном Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.
Актуальное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиакомпании.
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