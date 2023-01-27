Белорусско-зимбабвийский бизнес-форум начал работу в Хараре. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, официальные лица и представители бизнес-кругов обсуждают с коллегами возможности сотрудничества. В программе также деловые переговоры в формате В2В, презентация белорусских предприятий, в том числе с дегустацией продуктов.

Участие в мероприятии принимают представители системы здравоохранения и фармацевтической промышленности Беларуси - РУП «Белмедпрепараты», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Мероприятие проходит в преддверии государственного визита в Зимбабве Лукашенко.