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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ХАРАРЕ НАЧАЛ РАБОТУ БЕЛОРУССКО-ЗИМБАБВИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
12:55 30.01.2023
Белорусско-зимбабвийский бизнес-форум начал работу в Хараре. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, официальные лица и представители бизнес-кругов обсуждают с коллегами возможности сотрудничества. В программе также деловые переговоры в формате В2В, презентация белорусских предприятий, в том числе с дегустацией продуктов.
Участие в мероприятии принимают представители системы здравоохранения и фармацевтической промышленности Беларуси - РУП «Белмедпрепараты», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
Мероприятие проходит в преддверии государственного визита в Зимбабве Лукашенко.
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