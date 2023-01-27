МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПРОДВИГАЕТ ТРАКТОРНУЮ ТЕХНИКУ С ДВИГАТЕЛЯМИ ММЗ НА РЫНОК БРАЗИЛИИ

11:48 30.01.2023 Делегация из Бразилии посетила Минский Моторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод". Согласно информации, президент и директор по продвижению новых проектов бразильской компании провели переговоры с руководством завода. На повестке дня – сотрудничество в рамках продвижения белорусской тракторной техники с двигателями ММЗ на рынок Бразилии. В ходе встречи иностранным гостям была организована ознакомительная экскурсия с производством: продемонстрированы конвейеры сборки двигателей, новейшее оборудование, которым оснащен завод, готовая продукция – двигатели и генераторы. На встрече присутствовали также представители Минского тракторного завода и Агентства внешнеэкономической деятельности. «Предприятие понравилось. Сложилось впечатление, что качество продукции высокое», - отметила бразильская сторона в ходе переговоров.