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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРОДВИГАЕТ ТРАКТОРНУЮ ТЕХНИКУ С ДВИГАТЕЛЯМИ ММЗ НА РЫНОК БРАЗИЛИИ
11:48 30.01.2023
Делегация из Бразилии посетила Минский Моторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".
Согласно информации, президент и директор по продвижению новых проектов бразильской компании провели переговоры с руководством завода.
На повестке дня – сотрудничество в рамках продвижения белорусской тракторной техники с двигателями ММЗ на рынок Бразилии.
В ходе встречи иностранным гостям была организована ознакомительная экскурсия с производством: продемонстрированы конвейеры сборки двигателей, новейшее оборудование, которым оснащен завод, готовая продукция – двигатели и генераторы.
На встрече присутствовали также представители Минского тракторного завода и Агентства внешнеэкономической деятельности.
«Предприятие понравилось. Сложилось впечатление, что качество продукции высокое», - отметила бразильская сторона в ходе переговоров.
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