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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «МИНСК» И ОЭЗ «УЛЬЯНОВСК ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ


10:46 30.01.2023

Тему промышленной кооперации и возможности для реализации инвестиционных проектов обсудили в ходе видеоконференции глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен и генеральный директор особой экономической зоны «Ульяновск» Олег Барабанов.

Как сообщается на сайте СЭЗ, стороны рассмотрели вопросы логистики продукции резидентов, содействия в поисках партнеров как в рамках экономических зон, так и среди других предприятий.

Представители ОЭЗ «Ульяновск» выразили готовность выступить в формате одного окна, организовать полное сопровождение и необходимые условия работы в ОЭЗ, включая социальную адаптацию руководителей и ключевых сотрудников белорусских предприятий, планирующих выходить на российский рынок.

«У нас очень хорошие меры господдержки, самые лучшие на территории Российской Федерации», - отметил Олег Барабанов.

В свою очередь Анатолий Бубен подчеркнул, то СЭЗ «Минск» рассматривает новые возможности и различные формы взаимодействия с российскими коллегами, а также пригласил деловые круги Ульяновской области посетить предприятия СЭЗ и лично ознакомиться с примерами успешной реализации инвестиционных проектов, а также территорией свободной экономической зоны, земельными участками и помещениями для размещения будущих производств.
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