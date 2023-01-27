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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОПРЕДЕЛЕНЫ 6 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ


09:22 30.01.2023

Определены 6 ключевых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Дальневосточного региона России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, 27 января 2023 года в онлайн-формате состоялась встреча министра экономики Александра Червякова и министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

ДФО включает 11 субъектов и занимает более 40 % территории Российской Федерации.

«…Несмотря на большие расстояния, объемы нашего сотрудничества поступательно растут. За 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт на дальневосточную территорию увеличился почти на 40%. Поставляем машины и оборудование, продовольствие, продукцию химпрома. Но потенциал нашего сотрудничества намного выше. Это не только рост товарооборота, но и реализация совместных инвестиционных проектов на территории ДФО.

Среди приоритетов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества определены: транспорт и логистика (развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры); машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, производство БПЛА и другой техники); сельское хозяйство и производство пищевых продуктов (развитие молочного скотоводства, рыбоводства и др.); энергетика (газотранспортная инфраструктура, зарядные станции для электротранспорта); строительство (создание комфортной среды для жизни и работы, реализация концепции «умный город», «умный дом», социальная инфраструктура); высокие технологии и IТ (биотехнологии, автоматизация производственных процессов, инновационные финтехпроекты)», – отметил Александр Червяков.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества, по мнению Минэкономики, может стать туризм.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании рабочей группы и разработке с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «Банк БелВЭБ» «дорожной карты» по реализации конкретных инвестпроектов со сроками и ресурсами.
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