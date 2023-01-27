Национальное агентство инвестиций и приватизации и Стамбульский центр передового опыта государственно-частного партнерства (ГЧП) пописали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках 7-й Стамбульской недели ГЧП, которая прошла под девизом «Инвестиции в людей, климат, экономику».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, мероприятие было подготовлено в сотрудничестве с Министерством торговли Турции, Советом по международным экономическим отношениям и Многосторонними банками развития.

Сегодня обеспечение устойчивости инфраструктуры — важнейшая тема во всем мире. Одним из перспективных финансовых инструментов для решения этой проблемы является государственно-частное партнёрство. Ежегодно Стамбульская неделя ГЧП собирает лидеров этой области для обсуждения текущего состояния ГЧП. Этот год не стал исключением: в период с 16 по 19 января более 200 специалистов как из государственного, так и из частного сектора встретились в Стамбуле.

За время мероприятия ведущие специалисты государственно-частного партнерства из 41 страны обсудили инструменты привлечения потенциальных инвесторов в инфраструктуру, развитие более совершенной системы партнерства, управление конфликтами, достижение целей устойчивого развития. Перспективы ГЧП в Беларуси, пилотный проект по реконструкции участка трассы М10 и деятельность НАИП презентовала Татьяна Чижик, начальник отдела государственно-частного партнерства.

«Мероприятие прошло на самом высоком уровне, в дружественной и располагающей обстановке. Все внимание было сосредоточено на возможностях ГЧП при реализации проектов в инженерной, транспортной и социально-информационной сферах. Было полезно послушать советы от ведущих экспертов этой области в рамках учебных сессий и интерактивных семинаров. Коллеги из разных стран поделились опытом развития института ГЧП в стране, рассказали о реализации проектов и, конечно, обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества», - рассказала Татьяна Чижик.

Участники также встретились с компаниями частного сектора, имеющими опыт инвестирования в инфраструктуру, посетили выставку и объекты завершенных проектов ГЧП в Турции.

В настоящее время в Беларуси постепенно внедряется механизм ГЧП, который позволяет взаимовыгодно реализовывать долгосрочные инфраструктурные проекты с привлечением частного капитала за счет эффективного распределения рисков и ответственности между государством и бизнесом.