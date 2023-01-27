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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСАТОМНАДЗОР И МАГАТЭ ОБСУЖДАЮТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
13:40 27.01.2023
С 23 по 27 января 2023 г. в формате видеоконференции проходит семинар Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Внедрение дифференцированного подхода в регулирующую деятельность в области использования атомной энергии», который организован для представителей Госатомнадзора и государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ) в рамках проекта международной технической помощи МАГАТЭ «Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзора, в качестве экспертов выступают представители МАГАТЭ, регулирующих органов Пакистана, Канады, США и Великобритании.
В ходе семинара обсуждаются основные положения документов МАГАТЭ, а также практика применения дифференцированного подхода при разработке нормативной базы, лицензионно-разрешительной деятельности, проведении оценок безопасности, проведении проверок, правоприменительной деятельности, взаимодействии регулирующего органа с заинтересованными сторонами, внедрении комплексных надзорных программ.
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