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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МВД БЕЛАРУСИ И ИРАКА НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
11:31 27.01.2023
Беларусь имеет значительный опыт подготовки специалистов для правоохранительных органов иностранных государств и готова оказывать всемерное содействие в обучении кадров для подразделений полиции Ирака по целому ряду специальностей. Об этом заявил первый заместитель министра – начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко во время встречи в Минске с делегацией МВД Республики Ирак.
«Уверены, что сотрудничество в этой сфере может быть перспективным и долгосрочным. Сделаем все возможное для проведения обучения на высоком уровне, отвечающего всем современным требованиям», - сказал первый заместитель министра.
Бригадный генерал сил правопорядка МВД Ирака Джаббар Аль-Тамими поблагодарил белорусских коллег за готовность развивать взаимовыгодное партнерство, обозначив сферу основных интересов своего ведомства, среди которых изучение белорусского опыта охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также закупка оборудования и техсредств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, стороны обсудили аспекты совместной работы, после чего гости побывали на базе столичного ОМОНа, где их ознакомили с тактикой действий спецподразделения при противодействии массовым беспорядкам, продемонстрировали технику и спецсредства.
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