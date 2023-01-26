Беларусь имеет значительный опыт подготовки специалистов для правоохранительных органов иностранных государств и готова оказывать всемерное содействие в обучении кадров для подразделений полиции Ирака по целому ряду специальностей. Об этом заявил первый заместитель министра – начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко во время встречи в Минске с делегацией МВД Республики Ирак.

«Уверены, что сотрудничество в этой сфере может быть перспективным и долгосрочным. Сделаем все возможное для проведения обучения на высоком уровне, отвечающего всем современным требованиям», - сказал первый заместитель министра.

Бригадный генерал сил правопорядка МВД Ирака Джаббар Аль-Тамими поблагодарил белорусских коллег за готовность развивать взаимовыгодное партнерство, обозначив сферу основных интересов своего ведомства, среди которых изучение белорусского опыта охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также закупка оборудования и техсредств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, стороны обсудили аспекты совместной работы, после чего гости побывали на базе столичного ОМОНа, где их ознакомили с тактикой действий спецподразделения при противодействии массовым беспорядкам, продемонстрировали технику и спецсредства.