Председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Антон Шалаев 26 января 2023 г. на встрече в Минске сверили позиции по актуальным вопросам сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, рассмотрена повестка работы в рамках Совета руководителей национальных органов по стандартизации стран – членов ЕАЭС. В этом году в нем председательствует Российская Федерация. Подробно остановились на порядке проведения обязательной периодической оценки научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним.

Ключевое внимание было уделено двухстороннему сотрудничеству в сфере стандартизации, в частности, взаимодействию через национальные технические комитеты по стандартизации (ТК).

Также обсудили вопросы совершенствования работ по межгосударственной стандартизации, совместного сотрудничества в ТК международных организаций по стандартизации ISO и IEC.

В рамках визита делегация Росстандарта посетила выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». Российские коллеги ознакомились с представленными на ней достижениями в области искусственного интеллекта, IT-технологий, инновационного приборостроения и электротранспорта, летательных аппаратов и обороноспособности, экологии и агропромышленного комплекса, медицины и других отраслей.

Особый интерес вызвали разработки институтов Госстандарта – БелГИМ и БелГИСС. Это национальные эталоны единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального напряжения и тока и единицы длины в нанометровом диапазоне, а также 3D-модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств по параметрам электромагнитной совместимости.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев поделился своими впечатлениями о выставке: «Очень важно доводить до широкого круга людей информацию о научном, технологическом потенциале, инновационных разработках, которые представляют научные организации и предприятия Республики Беларусь. Приятно, что в выставке участвуют национальные институты по метрологии и стандартизации. Это свидетельствует о важности проводимых ими работ и уникальности разработок».

В свою очередь председатель Госстандарта Валентин Татарицкий отметил, что выставка демонстрирует достижения страны и их высокоинтеллектуальный уровень.

«Сегодня мы видим достойные результаты наших ученых и инженеров в сфере электроники, электротранспорта, систем управления производством, в области медицины, сельского хозяйства и продовольствия. Все эти разработки, а многие из них уже нашли практическое применение, повышают качество как производственных процессов и продукции, так и нашей жизни. То, что на выставке представили свои научные достижения БелГИМ и БелГИСС, подчеркивает вклад наших институтов в интеллектуальный потенциал страны».