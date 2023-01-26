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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И НИЖНИЙ НОВГОРОД ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ И СУДОСТРОЕНИЯ


09:10 27.01.2023

Представители Минтранса Беларуси и правительства Нижегородской области России обсудили вопросы логистики и судостроения.

Белорусскую сторону возглавил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, российскую – заместитель председателя правительства Нижегородской области России Игорь Зотов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, повесткой встречи стало обсуждение возможности задействования предприятий региона в сфере судостроения и использования портовой инфраструктуры для Беларуси. В целях проработки всех аспектов создана соответствующая рабочая группа.

Еще одним актуальным вопросом двустороннего сотрудничества является восстановление прямого железнодорожного пассажирского сообщения. Что касается грузового сообщения, то между Минском и Нижним Новгородом успешно курсирует контейнерный поезд.

Кроме того, важным вопросом также является восстановление российскими авиакомпаниями прямого авиасообщения.

«По результатам уже проведенной работы намечена взаимная заинтересованность в сотрудничестве по данной повестке, и сегодня главная задача состоит в том, чтобы дать толчок к практической работе», – сказал Алексей Авраменко.

В свою очередь Игорь Зотов подчеркнул, что Беларусь для Нижегородской области важнейший экономический партнер.

«Со своей стороны мы готовы также проанализировать имеющиеся возможности и оказать всевозможное содействие для реализации поставленных задач», – отметил он.

Делегация Нижегородской области также предложила рассмотреть возможность строительства судов для Беларуси. Напомним, что в прошлом году было подписано соглашение о судоходстве, которое позволит работать судам под белорусским флагом на внутренних водных путях России.

Кроме того, обсуждались вопросы обучения в учебных заведениях водного транспорта Нижнего Новгорода.

В заключение стороны выразили взаимную заинтересованность в проработке всех озвученных проектов и достигли договоренности продолжить совместную работу в намеченном направлении.
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