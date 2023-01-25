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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНФИНЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ И ДРАГКАМНЯМИ
09:17 26.01.2023
Минфины Беларуси и России обсудили вопросы взаимодействия в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, на состоявшейся 24 января 2023 года встрече в Москве обсуждались в том числе вопросы по углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами ювелирного рынка России и Беларуси.
Кроме того, рассмотрены и утверждены документы, направленные на реализацию пилотного проекта по развитию цифровой торговли ювелирными изделиями в целях наращивания совместного экспорта ювелирной продукции.
С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра финансов Владислав Татаринович, с российской - заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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