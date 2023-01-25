Минфины Беларуси и России обсудили вопросы взаимодействия в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, на состоявшейся 24 января 2023 года встрече в Москве обсуждались в том числе вопросы по углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами ювелирного рынка России и Беларуси.

Кроме того, рассмотрены и утверждены документы, направленные на реализацию пилотного проекта по развитию цифровой торговли ювелирными изделиями в целях наращивания совместного экспорта ювелирной продукции.

С белорусской стороны делегацию возглавил заместитель министра финансов Владислав Татаринович, с российской - заместитель министра финансов Алексей Моисеев.