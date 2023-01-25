|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС В СЭЗ «МИНСК»
16:23 25.01.2023
«Мы хотим не просто открыть новое производство в Минске, но и своим примером показать другим турецким предпринимателям, что в Беларуси есть все условия для успешного ведения бизнеса», - отметил в ходе встречи Микайил Чалышкан.
Как сообщает сайт СЭЗ, ассоциация MUSIAD насчитывает 165 представительств. В организацию входят более 60 тыс. турецких компаний, которые стремятся к освоению новых рынков и сотрудничеству в области торговли, промышленности, финансов и инвестиций.
«Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для инвестора, - подчеркнул Анатолий Бубен. – Сегодня СЭЗ «Минск» один из наиболее выгодных режимов для организации бизнеса в Беларуси, который дает компаниям право на налоговые, таможенные льготы и преференции при строительстве, а также возможность использовать преимущества центрального региона страны с высокоразвитым промышленным потенциалом».
Напомним, в рамках международной выставки MÜSIAD EXPO на белорусско-турецком инвестиционном форуме, который прошел в Стамбуле 5 ноября прошлого года, Администрация СЭЗ «Минск» и Ассоциация MUSIAD подписали меморандум. Документ направлен на расширение и развитие двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2023
Курсы в банках
на 25.01.2023
Конвертация в банках
на 25.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте