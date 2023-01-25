«Мы хотим не просто открыть новое производство в Минске, но и своим примером показать другим турецким предпринимателям, что в Беларуси есть все условия для успешного ведения бизнеса», - отметил в ходе встречи Микайил Чалышкан.

Как сообщает сайт СЭЗ, ассоциация MUSIAD насчитывает 165 представительств. В организацию входят более 60 тыс. турецких компаний, которые стремятся к освоению новых рынков и сотрудничеству в области торговли, промышленности, финансов и инвестиций.

«Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для инвестора, - подчеркнул Анатолий Бубен. – Сегодня СЭЗ «Минск» один из наиболее выгодных режимов для организации бизнеса в Беларуси, который дает компаниям право на налоговые, таможенные льготы и преференции при строительстве, а также возможность использовать преимущества центрального региона страны с высокоразвитым промышленным потенциалом».

Напомним, в рамках международной выставки MÜSIAD EXPO на белорусско-турецком инвестиционном форуме, который прошел в Стамбуле 5 ноября прошлого года, Администрация СЭЗ «Минск» и Ассоциация MUSIAD подписали меморандум. Документ направлен на расширение и развитие двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.