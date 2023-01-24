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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ФРАНЦИЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И СМИ
13:12 25.01.2023
Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли проект закона «О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации».
Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, в соответствии со статьей 14 соглашения оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении изменить или прекратить его действие не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия соглашения.
Законопроектом предлагается прекратить действие соглашения на основании пунктов 1, 2 статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., которыми предусмотрено прекращение действия международного договора в случае существенного изменение обстоятельств, существовавших на момент его подписания.
Соглашение было подписано в Париже 20 января 2010 года, ратифицировано законом Беларуси от 2 декабря 2010 года и вступило в силу 31 июля 2011 года.
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