Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли проект закона «О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, в соответствии со статьей 14 соглашения оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении изменить или прекратить его действие не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия соглашения.

Законопроектом предлагается прекратить действие соглашения на основании пунктов 1, 2 статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., которыми предусмотрено прекращение действия международного договора в случае существенного изменение обстоятельств, существовавших на момент его подписания.

Соглашение было подписано в Париже 20 января 2010 года, ратифицировано законом Беларуси от 2 декабря 2010 года и вступило в силу 31 июля 2011 года.