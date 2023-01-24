МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО ПОСЕТИТ ОАЭ И ЗИМБАБВЕ

11:30 25.01.2023 Лукашенко летит на Ближний Восток и юг Африки. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Согласно информации, по приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и президента Зимбабве Лукашенко в ближайшие дни посетит с визитом эти страны. Во время визита запланирован ряд встреч и переговоров.