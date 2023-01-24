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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПОСЕТИТ ОАЭ И ЗИМБАБВЕ
11:30 25.01.2023
Лукашенко летит на Ближний Восток и юг Африки. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно информации, по приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и президента Зимбабве Лукашенко в ближайшие дни посетит с визитом эти страны.
Во время визита запланирован ряд встреч и переговоров.
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