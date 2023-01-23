В правительстве Ленинградской области прошла встреча руководства ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и главы Ленинградской области Александра Дрозденко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе встречи стороны обсудили итоги совместной работы в 2022 году, а также планы и перспективы сотрудничества в 2023 году.

Кроме того, обсужден ход реализации проекта по строительству завода по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники в Гатчине Ленинградской области.