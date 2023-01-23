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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» УСИЛИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
11:51 24.01.2023
В правительстве Ленинградской области прошла встреча руководства ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и главы Ленинградской области Александра Дрозденко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе встречи стороны обсудили итоги совместной работы в 2022 году, а также планы и перспективы сотрудничества в 2023 году.
Кроме того, обсужден ход реализации проекта по строительству завода по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники в Гатчине Ленинградской области.
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