Дорожная карта по реализации мероприятий взаимовыгодного сотрудничества между Гомельщиной и Башкортостаном на 2023 год будет дополнена по итогам визита делегации. Перспективу взаимоотношений двух регионов на ближайшее время обозначил председатель облисполкома Иван Крупко.

Башкортостан намерен приобрести 800 комбайнов Гомсельмаша и заинтересован в кооперационных проектах с гомельских гигантом сельскохозяйственного машиностроения.

«Есть интерес и к созданию в этом российском регионе предприятия, подобно нашему «Коминтерну», – уточнил председатель облисполкома.

Во время официальной встречи Иван Крупко передал главе Республики Башкортостан Радию Хабирову приглашение на торжественные мероприятия по случаю 85-летия Гомельской области. В июне в рамках Х Форума Регионов Беларуси и России, который пройдет в Уфе, запланировано подписание соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Вопреки расстоянию будут продолжены взаимные визиты.

«И запуск авиамаршрута «Уфа-Минск» существенно сократит время в пути», - подытожил Иван Крупко.