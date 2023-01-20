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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:44 23.01.2023
С начала года более 23 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало около 23 тысяч иностранцев: 16 738 граждан Литвы, 3 083 гражданина и 807 неграждан Латвии, граждан Польши — 2090», - говорится в сообщении.
Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовало 421 283 иностранца: 274 967 граждан Литвы, 28 148 неграждан и 93 039 граждан Латвии, а также 25 129 граждан Польши.
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