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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ МИНСКА БУДУТ РАБОТАТЬ С КАЖДЫМ РОССИЙСКИМ РЕГИОНОМ ОТДЕЛЬНО И ОЧЕНЬ ПЛОТНО
09:54 23.01.2023
Власти Минска будут работать с каждым российским регионом отдельно и очень плотно. Об этом заявила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, комментируя сотрудничество с Россией.
«Российская Федерация — это наш основной партнер. Со всеми регионами мы работаем очень плотно. Хорошие отношения у нас сложились с Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Московской и Ленинградской областью. Все регионы активно участвуют в деловых переговорах и торгово-обменных операциях. Будем работать с каждым регионом отдельно и очень плотно», - сказала она.
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