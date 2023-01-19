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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В НАН БЕЛАРУСИ ПРОШЕЛ СЕМИНАР С СОВЕТОМ ПО НАУЧНЫМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНДИИ
12:38 20.01.2023
В НАН Беларуси 19 января 2023 года состоялся первый совместный семинар по биологическим и медицинским наукам с Советом по научным и промышленным исследованиям Индии (CSIR).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, участие в нем приняли более 40 белорусских ученых и CSIR. Стороны выступили с докладами по перспективным для развития белорусско-индийского взаимодействия направлениям: в геномике и молекулярной медицине, микробным ресурсам и биотехнологиям, использования лекарственных растений при стрессах и диабете, токсикологии и др.
По итогам семинара достигнута договоренность о совместной подготовке проектных предложений в области биологических и медицинских наук на уровне конкретных исполнителей индийских и белорусских организаций.
Следующий совместный семинар между организациями НАН Беларуси и CSIR, посвященный сотрудничеству в области физики и IT-технологий, запланирован на 2 февраля 2023 года.
Следует отметить, что готовится подписание соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий между НАН Беларуси и CSIR. В целях наполнения программы сотрудничества на основе соглашения стороны договорились о проведении 4 совместных семинаров: в области биомедицинских, химических, физических и технических наук с участием организаций НАН Беларуси и CSIR, нацеленных на формирование совместных проектов в передовых отраслях науки.
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