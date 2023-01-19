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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДЛЯ БИЗНЕСА ОАЭ
10:08 20.01.2023
Заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич провел презентацию инвестиционного потенциала СЭЗ для бизнеса ОАЭ.
Как сообщает сайт СЭЗ, во время состоявшейся 19 января онлайн-встречи с инвестиционной компанией из Дубая (ОАЭ) детальное внимание было уделено перспективам реализации уникального инфраструктурного проекта по созданию индустриального парка в Гродно.
На территории парка планируется разместить производственные объекты, бизнес-центр с выставочными залами и объекты сервиса. Площадь участка для реализации проекта составляет 13 га с возможностью расширения до 44 га. Участок для парка обладает рядом преимуществ: на территории создана необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, в наличии железнодорожная ветка, рядом проходит новая автомагистраль, связывающая Европейский Союз с Евразийским экономическим союзом.
Потенциальным инвесторам администрация СЭЗ «Гродноинвест» предлагает различные модели сотрудничества, включая строительство и управление Парком, аренду или покупку объектов Парка (Build-Own-Operate) (Build-Own-Sell).
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