Заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич провел презентацию инвестиционного потенциала СЭЗ для бизнеса ОАЭ.

Как сообщает сайт СЭЗ, во время состоявшейся 19 января онлайн-встречи с инвестиционной компанией из Дубая (ОАЭ) детальное внимание было уделено перспективам реализации уникального инфраструктурного проекта по созданию индустриального парка в Гродно.

На территории парка планируется разместить производственные объекты, бизнес-центр с выставочными залами и объекты сервиса. Площадь участка для реализации проекта составляет 13 га с возможностью расширения до 44 га. Участок для парка обладает рядом преимуществ: на территории создана необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, в наличии железнодорожная ветка, рядом проходит новая автомагистраль, связывающая Европейский Союз с Евразийским экономическим союзом.

Потенциальным инвесторам администрация СЭЗ «Гродноинвест» предлагает различные модели сотрудничества, включая строительство и управление Парком, аренду или покупку объектов Парка (Build-Own-Operate) (Build-Own-Sell).