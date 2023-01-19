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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМА С ЗИМБАБВЕ ПО ВЗАИМНОМУ ПРИЗНАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
09:30 20.01.2023
Лукашенко 19 января подписал указ № 13, которым одобрен проект меморандума о взаимопонимании между Беларусью и Зимбабве по вопросам взаимного признания документов об образовании в качестве основы для проведения переговоров.
Министерство образования уполномочено на проведение переговоров по проекту меморандума. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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