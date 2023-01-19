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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
15:52 19.01.2023
19 января 2023 года в «Великом камне» состоялась встреча РУП «Медтехноцентр» с китайскими предприятиями Shanghai Electric Medical Group, Meddivant Medical Instrument и Nielinuo Medical Instrument.
В мероприятии приняло участие руководство Генерального консульства Беларуси в Шанхае и Компании по развитию индустриального парка.
Как сообщает сайт парка, на встрече стороны обсудили планы сотрудничества на площадке индустриального парка, в частности создание в «Великом камне» предприятия-производителя медицинской техники и комплектующих.
В декабре прошлого года во время визита китайских компаний в парке была зарегистрирована компания ООО «СиноБелМедика».
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