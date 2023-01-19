19 января 2023 года в «Великом камне» состоялась встреча РУП «Медтехноцентр» с китайскими предприятиями Shanghai Electric Medical Group, Meddivant Medical Instrument и Nielinuo Medical Instrument.

В мероприятии приняло участие руководство Генерального консульства Беларуси в Шанхае и Компании по развитию индустриального парка.

Как сообщает сайт парка, на встрече стороны обсудили планы сотрудничества на площадке индустриального парка, в частности создание в «Великом камне» предприятия-производителя медицинской техники и комплектующих.

В декабре прошлого года во время визита китайских компаний в парке была зарегистрирована компания ООО «СиноБелМедика».