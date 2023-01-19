Беларусь и Башкортостан намерены продолжать наращивать товарооборот. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, который курирует взаимодействие с данным российским регионом.

«В рамках визита в Беларусь главы Башкортостана, членов правительства и бизнес-кругов сегодня проводится заседание рабочей группы по сотрудничеству. Рост товарооборота очевиден. Пока это предварительные данные, но уверен, что уточнение будет только в лучшую сторону. Сегодня мы должны заложить основу для того, чтобы продолжить этот рост в текущем году. Кроме того, уже намечен и реализуется ряд совместных проектов как с участием белорусского бизнеса на территории Башкортостана, так и наоборот. Наша задача сегодня - обсудив все аспекты, постараться ужать сроки реализации этих серьезных проектов», - сказал Андрей Рыбаков, которого цитирует пресс-служба концерна.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов подчеркнул, что рассматривает Беларусь как важного стратегического партнера.

«Более 100 направлений дорожной карты сегодня реализуются. Потенциал громадный. Беларусь - кладезь компетенций. С учетом инфраструктуры и потребностей российского рынка это отличный симбиоз, который точно приведет к глобальному результату. Мы работаем и в сфере сельского хозяйства, и в промышленности. Много и других направлений сотрудничества - гуманитарных, социологических, культурных», - подчеркнул он.

Рустам Муратов также добавил, что на X Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в июне в Уфе, будут показаны конкретные примеры эффективного сотрудничества между Беларусью и Башкортостаном.