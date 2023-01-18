С целью увеличения объемов взаимной торговли Республики Беларусь с Уральским федеральным округом Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова предоставить экспортно ориентированным предприятиям региона свою цифровую инфраструктуру и инструментарий. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий во время онлайн-конференции, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь и Российским экспортным центром.

Ожидается, что, помимо упрощения выхода уральских экспортеров на белорусский рынок, применение биржевого механизма обеспечит альтернативный канал поставок товаров, произведенных на Урале, в третьи страны.

«За прошлый год биржевой товарооборот Беларуси и Уральского федерального округа вырос на 33%. Немаловажную роль в этом сыграла высокая активность на торгах компаний из Курганской области, которые поставляли для нужд белорусского промышленного комплекса и строительной отрасли широкий спектр изделий из черных металлов. Одних только мостовых металлоконструкций было реализовано на сумму 10,4 млн USD. В Челябинской области белорусские предприятия традиционно закупали уголь, кабельно-проводниковую продукцию и ферросплавы, а в Свердловской – трубный прокат и цветные металлы. Отдельного внимания заслуживает Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку в прошлом году компании из этого региона впервые заключили сделки на белорусской биржевой площадке», – сообщил Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Вместе с тем, по словам начальника управления ВЭД БУТБ, несмотря на довольно высокую положительную динамику товарооборота, развитие сотрудничества Беларуси и Уральского федерального округа в сфере электронной биржевой торговли пока еще идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

«Главная проблема заключается в недостаточной осведомленности деловых кругов о возможностях биржевого механизма. Сейчас на нашей площадке аккредитованы лишь 157 субъектов хозяйствования Уральского федерального округа. Как видите, резервы роста колоссальные. В этой связи мы возлагаем большие надежды на центры поддержки экспорта, которые могли бы стать связующими звеньями между биржей и представителями бизнеса из регионов. Такое взаимодействие, безусловно, придало бы мощный импульс развитию биржевой торговли округа с Республикой Беларусь», – подчеркнул Александр Башлий.

Представитель биржи также отметил, что в рамках работы по расширению пула участников биржевых торгов из Уральского федерального округа запланировано участие БУТБ в международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится 10-13 июля 2023 г. в Екатеринбурге. Кроме того, в течение года будут проводиться очные и онлайн-семинары для заинтересованных предприятий – как экспортеров, так и импортеров.