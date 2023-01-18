Начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Белый 17 января 2023 г. в Варанаси (Индия) принял участие в церемонии подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества с уполномоченным представителем Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена.

С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Беларуси в Организацию было принято на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.